Okullar kapandı, sünnet sayısı arttı

Lokman Hekim Ankara Hastanesi üroloji doktoru Metin Taş, okulların tatile girmesiyle birlikte sünnet operasyonlarının sayısının arttığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taş, doğumdan sonraki ilk 30 günü kapsayan yenidoğan döneminin, sünnet için en rahat zaman olduğunu belirtti.

Taş, "Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar için uzun bir tatil dönemi başlıyor. Söz konusu bu tatil süreci, aileler için sünnet operasyonlarının yapılabileceği en uygun dönemler olarak değerlendiriliyor. Yaz aylarında yaptığımız sünnetler, diğer aylara göre çok daha fazla oluyor." ifadelerini kullandı.

Sünnet uygulamasının, çocukların psikolojik ve seksüel gelişimleri üzerine olumsuz etkileri olabileceğine dikkati çeken Taş, şunları kaydetti:

"Sünnetin yeni doğan döneminde lokal anestezi ile yapılması, daha ileri yaşlarda lokal ve genel anesteziyle birlikte yapılması en sık kabul edilen uygulama biçimidir. Sünnetin çocuk üzerindeki olumsuz etkilerinin operasyon sırasında ve sonrasındaki ağrı ile kastrasyon (iğdiş edilme) korkusundan kaynaklandığı söylenmektedir. Bu nedenle özellikle fallik dönemde, yani bilinç gelişiminin olduğu dönemde genel anestezi ile uyutularak sünnet yapılmalıdır. Amerikan Pediatri Akademisi, yeni doğan dönemi dışındaki tüm sünnetlerin uyutularak yapılmasını tavsiye etmektedir."

"En sık komplikasyon kanamadır"

Metin Taş, okulların tatile girmesiyle birlikte sünnet operasyonlarının sayısının arttığını belirterek, "Sünnet, aileler dahil birçok kişi için önemsiz veya küçük bir müdahale gibi görülse de tüm cerrahi işlemler gibi yeterli deneyimden yoksun olunduğunda veya özensiz yapıldığında istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. En sık komplikasyon kanamadır. Küçük kanamalarda baskılı pansuman ve o bölgeye dikiş atılması yeterli olabilir." ifadelerini kullandı.

Genel olarak yara dudaklarının 2 günde birleştiğini ve bu zamandan sonra çocuğun rahatlıkla yıkanabileceğini aktaran Taş, "Yaranın iyileşmesi ve kabukların büyük ölçüde dökülmesi yaklaşık 14 gün sürer. Penisin şişliğinin kaybolması 3 haftayı bulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA