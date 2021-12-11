Okul sporlarının aralık takvimi dolu dolu geçecek

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te okul sporları sezonunda çeşitli branş ve kategorilerde düzenlenecek müsabakalarla aralık ayında tam bir spor şöleni yaşanacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2021-2022 okul sporları sezonu aralık ayı takviminde spor severleri heyecan dolu müsabakalar bekliyor. Bilecik ve Bozüyük ilçesinde judodan futbola, masa tenisinden badmintona bir çok branş ve kategorilerde müsabakalar düzenlenecek. Ferdi sporlar ile takım sporlarında toplam 16 branş ve 22 kategoride düzenlenecek müsabakalarda, Okullar şampiyonluk mücadelesi verecek. Ferdi branşlarda birinci olan sporcular ile takım sporlarında şampiyon olan okullar, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği takvimde ulusal platformda Bilecik İlini temsil edecek.

"Müsabakalarda oluşan genel tablo bizleri çok mutlu etti"

Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir; Pandemi döneminde ara vermek zorunda kalınan okul sporlarının bu sene büyük bir yoğunlukla başladığını ve okulların bir çok branşa olan ilgisinden memnun olduklarını ifade etti. Aralık ayının okul sporları açısında yoğun geçeceğini ifade eden İl Müdürü Özdemir, "Çeşitli branş ve kategorilerde düzenlenecek müsabakalar ile aralık ayı, okul spor faaliyetleri açısından spor şölenine dönüşecek. Merkezde ve Bozüyük İlçemizde hemen hemen bütün tesislerimizde müsabakalar oynanacak. Bir çok ilçemizde bulunan okullarımızın da katılım gösterdiği müsabakalarda oluşan genel tablo bizleri çok mutlu etti. Müsabakalarda gerek ferdi sporlarda gerekse de takım sporlarında derece elde eden sporcularımız ve okullarımız, ilimizi ulusal düzeyde gruplarda temsil edecek. Bu kapsamda bütün öğretmen, sporcu ve okullarımıza başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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