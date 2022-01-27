Oktay: "Türkiye, G20 ülkeleri arasında salgının etkisinden en hızlı toparlanan ülkelerden birisi olmuştur" - Haberler Ekonomi
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Oktay: "Türkiye, G20 ülkeleri arasında salgının etkisinden en hızlı toparlanan ülkelerden birisi olmuştur"

AA, Fatih Erdoğan - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantının yapılacağı salona gelmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası 28. Dönem 46. Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantının yapılacağı salona gelmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası 28. Dönem 46. Meclis Toplantısı'nda konuştu. (1)

Oktay: Türkiye, G20 ülkeleri arasında salgının etkisinden en hızlı toparlanan ülkelerden birisi olmuştur

Oktay: Türkiye, G20 ülkeleri arasında salgının etkisinden en hızlı toparlanan ülkelerden birisi olmuştur

Oktay: Türkiye, G20 ülkeleri arasında salgının etkisinden en hızlı toparlanan ülkelerden birisi olmuştur

AA / Fatih Erdoğan - Ekonomi

Ekonomi, Haber

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