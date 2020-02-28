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Okçuluk: 2020 ASES Minikler Salon Kupası

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan 2020 ASES Minikler Salon Kupası, Samsun'da devam ediyor.

28.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:18
Okçuluk: 2020 ASES Minikler Salon Kupası

Okçuluk Federasyonunun 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan 2020 ASES Minikler Salon Kupası, 'da devam ediyor.

Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışmaların ikinci gününde 9-14 yaş arası deneme, sıralama atışları ve yarışmaları yapıldı.

Organizasyonda 47 ilden 108 kulüpten 1010 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Okçuluk yarışması, 1 Mart Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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