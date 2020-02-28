Okçuluk: 2020 ASES Minikler Salon Kupası
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan 2020 ASES Minikler Salon Kupası, Samsun'da devam ediyor.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan 2020 ASES Minikler Salon Kupası, Samsun'da devam ediyor.
İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışmaların ikinci gününde 9-14 yaş arası deneme, sıralama atışları ve yarışmaları yapıldı.
Organizasyonda 47 ilden 108 kulüpten 1010 sporcu madalya mücadelesi veriyor.
Okçuluk yarışması, 1 Mart Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA