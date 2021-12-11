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Bu savaş çıkmak zorunda! Okay Yokuşlu için Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi

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Celta Vigo'dan ayrılmaya hazırlanan Okay için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi. Uzun süredir transferde rakip olmayan ezeli rakipler, Okay'da savaşa tutuşmak zorunda. İki takımın da merkez orta sahaya ihtiyacı var. Yabancı sayısının da düşecek olması bu savaşı mecbur kılıyor.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu savaş çıkarttı. Yabancı sınırından dolayı yerli futbolculara yönelen ezeli rakiplerin gündemine Okay Yokuşlu geldi.

Okay Yokuşlu için Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi! Savaşmak zorundalar

İki takım da defansif özellikli orta sahaya ihtiyaç duyuyor. Okay'ın hem defansta hem merkezde kuvvetli olması onu kıymetli kılıyor.

Okay Yokuşlu için Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi! Savaşmak zorundalar

Okay Yokuşlu, pek çok kez Aslan'ın gündemine gelmişti. Okay'ın Fatih Terim'le ilişkisi hayli iyi. Ancak transfer sürecinde Fenerbahçe çok kez Galatasaray'a karşı galip geldi.

Okay Yokuşlu için Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi! Savaşmak zorundalar

Okay bu sezon Celta Vigo'da arka planda kaldı. Önümüzdeki sezonun sonunda mukavelesi bitiyor. Okay için 2-3 milyon euro civarında bonservis ücreti konuşuluyor. Transfer döneminin açılmasıyla Okay'ın durumu belli olacak.

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Yorumlar (1)
Ahmet Gündoğdu:oglum aklın varsa FB.gelmezsın.kim bu takıma gelıyorsa rezıl olup kaybolup gıdıyor. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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