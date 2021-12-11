Bu savaş çıkmak zorunda! Okay Yokuşlu için Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi

Milli futbolcu Okay Yokuşlu savaş çıkarttı. Yabancı sınırından dolayı yerli futbolculara yönelen ezeli rakiplerin gündemine Okay Yokuşlu geldi.

ORTA SAHA İHTİYACI

İki takım da defansif özellikli orta sahaya ihtiyaç duyuyor. Okay'ın hem defansta hem merkezde kuvvetli olması onu kıymetli kılıyor.

GÖNLÜ ASLAN'DA

Okay Yokuşlu, pek çok kez Aslan'ın gündemine gelmişti. Okay'ın Fatih Terim'le ilişkisi hayli iyi. Ancak transfer sürecinde Fenerbahçe çok kez Galatasaray'a karşı galip geldi.

SENEYE SON

Okay bu sezon Celta Vigo'da arka planda kaldı. Önümüzdeki sezonun sonunda mukavelesi bitiyor. Okay için 2-3 milyon euro civarında bonservis ücreti konuşuluyor. Transfer döneminin açılmasıyla Okay'ın durumu belli olacak.

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