Okan Buruk'un cezasında indirim
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Okan Buruk'un cezasında indirim

05.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:28

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maçlık cezasını 3 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maçlık cezasını 3 maça indirdi.

TFF Tahkim Kurulu, 5 Ocak 2021 tarihli kararını açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 resmi müsabakadan men ve 38 bin TL para cezasına çarptırılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasında indirime gidildi. Yapılan açıklamada, Okan Buruk'un cezasının 3 resmi müsabakadan men ve 25 bin 500 TL para cezasına indirildiği kaydedildi. Medipol Başakşehir Kulübü'nün cezanın ertelenmesine yönelik başvurusu ise reddedildi


Okan Buruk'un cezasında indirim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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