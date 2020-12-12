Okan Buruk: ''Pierre Webo'nun sonuna kadar yanındayız''

Yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu hakkında görüşlerini bildiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İyi insan olmak çok önemli. Rengi, ırkı, memleketi neresi olursa olsun insan olmak çok önemli. İnsan olduğunuzda değerli oluyorsunuz" dedi.

Yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu hakkında görüşlerini bildiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İyi insan olmak çok önemli. Rengi, ırkı, memleketi neresi olursa olsun insan olmak çok önemli. İnsan olduğunuzda değerli oluyorsunuz" dedi.

Kaynak: Dugout