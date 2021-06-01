Okan Buruk kimdir? Okan Buruk kaç yaşında, nereli?
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Okan Buruk kimdir? Okan Buruk kaç yaşında, nereli?

Okan Buruk kimdir? Okan Buruk kaç yaşında, nereli?
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kulüpten ayrılması sonrasında gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un bugün 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Altur Binası'nda gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Peki Okan Buruk kimdir?

29 Ocak'ta Başakşehir ile yollarını ayıran Okan Buruk'un Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sahibi olduğu Altur Binası'na geldiği ve iki ismin teknik direktörlük konusunda görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Peki, Okan Buruk kimdir? Okan Buruk kaç yaşında, nereli?

OKAN BURUK KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Ekim 1973

Kaç yaşında: 47yaşında

Nereli:İstanbul

Boy: 1,69 m

Galatasaray

Her iki abisinin de futbolcu olması nedeniyle futbolla iç içe büyüdü ve 11 yaşında Galatasaray'ın alt yapısına girdi. 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan genç millî takımın kaptanıydı. Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılması nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kaldı.

Inter

2001 yılında Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğu kazanmasına üç ay kala Emre Belözoğlu ile birlikte İtalya'nın Internazionale Kulübü ile anlaşma imzaladı.

Türkiye millî futbol takımının 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi. 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka millî futbol takımına attığı golle dikkatleri üzerine çekmiştir. Emre Belözoğlu ile birlikte gittiği, 3 sezon oynadığı Inter'de fazla forma şansı bulamadı.

Beşiktaş

2004-05 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu. 11 Temmuz 2006 tarihinde boş mukaveleye imza atarak eski kulübü Galatasaray'a geri dönmüştür.

Galatasaray

Okan Buruk 7 Haziran 2008 itibarı ile Galatasaray kulübünden ayrılarak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı ile 2 yıllık mukavele imzalamıştır.

2009-10 sezonunun sonunda futbolu bırakmaya kararı verdi. Bu kararından sonra Türkiye formasıyla 19 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta 9. dakikada Emre Aşık'la beraber oyundan çıkarak jübilesini yaptı..

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