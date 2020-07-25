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Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur

Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, çok konuşulacak bir Galatasaray itirafında bulundu ve yaptığı açıklamada ilerleyen yıllarda Galatasaray'da çalışmayı umduğunu söyledi.

25.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:33

Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'ın eski oyuncusu Okan Buruk'un ismi sarı kırmızılılarla anılmaya devam ediyor. Şampiyon teknik adam, dedikodular üzerine dikkat çekici bir Galatasaray itirafında bulundu.

Buruk, Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalındaki Türkiye'den Futbol programına telefonla bağlandı ve "Biz de yeni jenerasyon teknik direktörlerden aynı şekilde onlar gibi uzun yıllar hem Türkiye hem milli takımlar hem yurt dışında çalışmak istiyoruz. Ben Galatasaray'da da futbol oynadım. İnşallah ileride bir gün orada çalışmak bana nasip olur" dedi.

"BENİ ETKİLEMEDİ"

Başakşehir ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Hürriyet'ten Süleyman Arat'a bir röportaj vermiş ve dedikoduların sezon boyunca kendisini etkilemediğini dile getirmişti. Genç teknik adam, "Adımın Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılması lig boyunca beni yormadı ve etkilemedi. Başarı olduğu zaman bu tür şeyler oluyor. Ben tabii ki sadece işime odaklandım. Zaten 1 yıllık daha sözleşmem var" ifadelerini kullanmıştı.

Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Haber Yorumları (2)
ATİLLA: gürelim kardeş :D
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GSLİ: ADAM GİBİ ADAM BENDE GS İÇİN ÇOK ŞEYDEN VAZ GEÇTİM GEÇERİM GSNİN GURURLA İZLEDİĞİMİZ O GÜNLERİNİ BİR DAHA GÜRÜRÜZ İNŞALLAH
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