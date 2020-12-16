OKA yeniden EURADA yönetimine seçildi
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OKA yeniden EURADA yönetimine seçildi

16.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:42
OKA yeniden EURADA yönetimine seçildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), çevrim içi olarak düzenlenen genel kurul toplantısında, 2020-2023 yönetim dönemi için yapılan oylamada üçüncü kez Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), çevrim içi olarak düzenlenen genel kurul toplantısında, 2020-2023 yönetim dönemi için yapılan oylamada üçüncü kez Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Ajansı yeni dönemde Genel Sekreter V. İbrahim Ethem Şahin temsil edecek.

2010 yılında EURADA üyesi olan OKA, 2012 yılından bu yana ise yönetim kurulunda yer alarak birliğin ana kararlarının ve genel politika yönelimlerinin belirlenmesinde söz sahibi.

2020-2023 yönetim döneminde EURADA Yönetim Kurulu'nda ülkemizden OKA'nın yanı sıra İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı da üye olarak yer alıyor.

Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)

EURADA, 1992'de kuruldu. Birlik, Avrupa Birliği ve ötesinde 21 ülkede 66 üyeden oluşan geniş bir ağ aracılığıyla ekonomik kalkınma üzerinde çalışan insanları bir araya getiriyor; üyelerini diğer bölgesel kalkınma ajansları, iş ortakları ve Avrupa makamlarıyla buluşturuyor; üyelerinin girişimlerini ve politikalarını destekliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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