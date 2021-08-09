Oğuzhan Özyakup Yeni Sezona Hazır

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlardan futbolcuların bireysel performansları dikkat çekerken, Oğuzhan Özyakup yeni sezona hazır olduğunu böyle gösterdi.