Oğuzhan Özyakup milli maçta yok mu, neden yok? Türkiye maçında Oğuzhan Özyakup neden oynamıyor? Çağrıldı mı? Kadroda yok mu?

Euro 2020 maçları bugün başlıyor. Türkiye Euro 2020 kadrosunda kimler olacak merak edildi. Bugünkü maçta yer almayan isimlerden birisi Oğuzhan Özyakup oldu. Peki, Oğuzhan Özyakup neden turnuvada yok? Oğuzhan Özyakup kadroya çağrılmadı mı? Oğuzhan Özyakup kadroda yer almıyor mu? Oğuzhan Özyakup neden maçta yok? Tüm detaylar yazımızda...

Euro 2020 turnuvası bugün İtalya-Türkiye maçı ile başlıyor. Maçlar başlamadan önce kadroda bulunmayan oyuncular hakkında araştırma yapıldı. Peki, Oğuzhan Özyakup kadroda var mı? Oğuzhan Özyakup maçta yer alacak mı? Oğuzhan Özyakup maçta neden oynamıyor? Oğuzhan Özyakup Euro 2020 turnuvasında neden yok?

OĞUZHAN ÖZYAKUP EURO 2020 NEDEN OYNAMIYOR? NEDEN YOK?

Oğuzhan Özyakup , Euro 2020 A Milli Takım kadrosunda yer almadığı için bu turnuvada oynamayacak. 26 kişilik kadroya Oğuzhan Özyakup çağrılmadı. Bundan dolayı Oğuzhan Özyakup kadroda bulunmadığı için maçta yer almıyor.

Oğuzhan Özyakup, Nisan ayında sakatlık geçirmişti. 2 haftadan sahalardan uzak kalması beklenen Oğuzhan Özyakup'un kadroya neden alınmadığı bilinmiyor.

EURO 2020 TURNUVASI İÇİN KADROYA KİMLER ÇAĞRILDI?

Euro 2020 turnuvası için A Milli Takım kadromuza genellikle genç oyuncular çağrılmıştır. Kadrodaki futbolculara baktığımızda hemen hemen hepsinin en fazla 1994-1995 doğumlu oldukları görülmektedir. Kadrodaki en tecrübeli ve büyük isim 1985 doğumlu Burak Yılmaz oldu. Kadrodaki en genç oyuncu ise 21.05.2001 doğumlu Rıdvan Yılmaz oldu.

Şimdi sizler için Türkiye'nin Euro 2020 turnuva kadrosunu paylaşalım.

TÜRKİYE EURO 2020 KADROSU

KALECİLER:

Altay Bayındır

Fehmi Mert Günok

Uğurcan Çakır

DEFANS:

Mehmet Zeki Çelik

Çağlar Söyüncü

Kaan Ayhan

Merih Demiral

Mert Müldür

Ozan Muhammed Kabak

Cengiz Umut Meraş

ORTA SAHA:

Yusuf Yazıcı

Dorukhan Toköz

İrfan Can Kahveci

Okay Yokuşlu

Orkun Kökçü

Ozan Tufan

Taylan Antalyalı

Hakan Çalhanoğlu

FORVET:

Burak Yılmaz

Cengiz Ünder

Abdülkadir Ömür

Muhammed Kerem Aktürkoğlu

Halil İbrahim Dervişoğlu

Kenan Karaman