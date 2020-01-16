Oğuzhan Çapar'ın lisansı çıkartıldı
Hes Kablo Kayserispor, Balıkesirspor'dan transfer ettiği Oğuzhan Çapar'ın lisans işlemlerini tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor, Balıkesirspor'dan transfer ettiği Oğuzhan Çapar'ın lisans işlemlerini tamamladı. Oğuzhan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Hes Kablo Kayserispor devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunma oyuncusu Oğuzhan Çapar takımla çalışmalara başladı. Balıkesirspor ile yollarını ayıran genç futbolcu Oğuzhan Çapar ile 2,5 yıllık sözleşme yapıldı.
Stoper mevkisinde görev yapan Oğuzhan Çapar, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Hes Kablo Kayserispor forması giyecek. - KAYSERİ