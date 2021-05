Oğuz Yılmaz - Yersen sözleri! 'Yersen' şarkı sözleri nelerdir?

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın en güzel şarkılarının sözleri merak edildi. Peki, Oğuz Yılmaz - Yersen sözleri nelerdir? Yersen şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oğuz Yılmaz - Yersen sözlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.

OĞUZ YILMAZ - YERSEN SÖZLERİ

Millet bana aç demiş inandın mı kız deli

Mal varlığım gizlidir söyleyimde yaz deli

***

2 fabrikam 16 villam 25 arabam

Var ne istersen yersen

Gemilerim var yersen

Şirketlerim var yersen

***

Var var var var var var var var

Gani gani gani gani

***

Para dersen

Trilyonum var yersen

Dolarlarım var yersen

Eurolarım var yersen

ohhh oh oh oh oh

Gani gani gani gani

Tabi ki yersen yazdın mı

***

Çok zenginim bak bunu aklına bi yaz önce

Benden dünya bankası hoç istedi az önce