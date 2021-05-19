Oğuz Yılmaz - Yersen sözleri! 'Yersen' şarkı sözleri nelerdir?
Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın en güzel şarkılarının sözleri merak edildi. Peki, Oğuz Yılmaz - Yersen sözleri nelerdir? Yersen şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz - Yersen sözlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.
OĞUZ YILMAZ - YERSEN SÖZLERİ
Millet bana aç demiş inandın mı kız deli
Mal varlığım gizlidir söyleyimde yaz deli
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2 fabrikam 16 villam 25 arabam
Var ne istersen yersen
Gemilerim var yersen
Şirketlerim var yersen
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Var var var var var var var var
Gani gani gani gani
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Para dersen
Trilyonum var yersen
Dolarlarım var yersen
Eurolarım var yersen
ohhh oh oh oh oh
Gani gani gani gani
Tabi ki yersen yazdın mı
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Çok zenginim bak bunu aklına bi yaz önce
Benden dünya bankası hoç istedi az önce