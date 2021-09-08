Oğulcan Yatgın kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Oğulcan Yatgın kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Oğulcan Yatgın geliyor. Peki, Oğulcan Yatgın kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

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OĞULCAN YATGIN KİMDİR?

Oğulcan Yatgın 28 Nisan 1997 Ankara doğumludur. 24 yaşındaki voleybol oyuncusu Oğulcan Yatgın, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli takımında yer almaktadır. Oğulcan Yatgın, Fenerbahçe voleybol kulübünde oynuyor.

Başarıları:

2013-14 Yıldız Erkekler Türkiye 3, 2013-14 Yıldız Milli Balkan 3 2014-15 Genç Erkekler Türkiye Şampiyou 2014-15 Okullarda Türkiye Şampiyonu,

2017 Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

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