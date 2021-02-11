Oğulcan neden ceza aldı? Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın cezası ne, kaç maçtan ceza aldı? Oğulcan ne yaptı?

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), geçen ay Oğulcan Çağlayan'ın haksız fesih yaptığına hükmetmiş ve 6 maçtan men ve 1.2 milyon Euro da para cezası vermişti. Bugün, TFF Tahkim Kurulu tarafından 6 maç ceza verilen Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın cezasının 3 maça indirildiğini duyurdu. Peki, Oğulcan neden ceza aldı?

Galatasaray'ın bu sezon yeni transferlerinden biri olan Oğulcan Çağlayan, Rizespor'dan transfer usulsüzlüğü gerekçesiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan ceza almıştı. Oğulcan Çağlayan ilk kararda 6 maç ve 1.2 milyon Euro para cezasına çarptırılmıştı. Son kararla bu ceza 3 maça indirildi. Peki, Oğulcan neden ceza aldı? Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın cezası ne, kaç maçtan ceza aldı? Oğulcan ne yaptı?

GALATASARAY'LI OĞULCAN ÇAĞLAYAN NEDEN CEZA ALDI?

Oğulcan Çağlayan cezası Galatasaraylı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Geçen sezonda Çaykur Rizespor formasıyla oynayan Oğulcan Çağlayan, takımın son 6 maçında forma giymemişti ve Karadeniz ekibinden ayrılmıştı. Çaykur Rizespor'dan ayrılmasından sonra Çağlayan, hayallerinin takımı olduğunu söylediği Galatasaray'a transfer oldu. Rizespor'un "Bu işin peşini bırakmayacağız" açıklaması üzerine ve takım ihtilaflı sürecin takipçisi olmuştu. Galatasaray'da transfer usulsüzlüğü gerekçesiyle 6 maçtan men edilen Oğulcan Çağlayan'ın cezasına indirim geldi.

TFF'nin konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ve futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/260 (Birleşen E.2020/274) - K.2020/394 sayılı kararına itirazları incelendi. Kurulumuz'un 08.02.2021 tarihli ara kararı gereğince Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap verildiği görüldü. Davalı futbolcu vekilinin 09.02.2021 tarihli dilekçesi kapsamında Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazı yazılması talebinin reddine (oybirliği ile) karar verilerek dosyanın incelenmesine devam edildi; Yapılan müzakere neticesinde;

- Asıl davada Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Birleşen davada PFSTT 30/3 maddesi uyarınca davalı futbolcuya verilen 6 resmi müsabakadan men cezasının; 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir."