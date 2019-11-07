Öğretmenler, Elazığ'da yarıştı

Öğretmenlerarası Masa Tenisi Bölge Turnuvası Elazığ'ın ev sahipliğinde yapıldı.

07.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:45
Öğretmenler, Elazığ'da yarıştı

Öğretmenlerarası Masa Tenisi Bölge Turnuvası Elazığ'ın ev sahipliğinde yapıldı.


Öğretmenler Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finali Elazığ'da yapıldı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva çekişmeli geçti. Turnuvada bayanlarda Elazığ, erkeklerde ise Malatya takımı şampiyonluğa ulaştı.


Birinci olan takımların 19 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Finalleri'ne katılacağı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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