Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen Öğretmen Faysal Durmaz Satranç Turnuvası birincilerine ödülleri verildi.

Midyat Kaymakamlığı makamında düzenlenen törende, Kaymakam Hüseyin Tekin, dereceye giren gençleri tebrik ederek, ödüllerini teslim etti.

Turvunanın bu yıl 12'ncisinin düzenlendiğini hatırlatan Tekin, "Bu tür organizasyonların ilçemizde yapılmasını çok anlamlı buluyorum ve önemsiyorum. Buna benzer organizasyonların yapılması için her zaman destek vermeye hazırız. Emeği geçen Yaşar Durmaz'a ve etkinliği organize edenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Tevfik Baysal da satranç sporunu aşılamak için yapılan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ise gençlerin hem becerilerini ortaya koyduğunu hem de rahmetli öğretmenlerini andıklarını söyledi.



Turnuvanın biricisi Abdulkadir Can'a 600, ikincisi Ömer Kılıç'a 500, üçüncü Muhammed Enes Uras'a 400, dördüncü Muhammed Emin Çiçek'e 300 ve Mehmet Gümüş'e 200 lira ile ilk 15'e girenlere 50'şer lira ödül verildi.