Öğrencilere tasarruf uyarısı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrencilere tasarruf uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Öğrencilere tasarruf uyarısı

Malatya'da üniversite yurtlarında kalan öğrencilere tasarrufu hatırlatmak bakımından yurtlarda elektrik tasarrufu ile ilgili bir çalışma yapıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da üniversite yurtlarında kalan öğrencilere tasarrufu hatırlatmak bakımından yurtlarda elektrik tasarrufu ile ilgili bir çalışma yapıldı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlardaki elektrik düğmelerine, "Daha yaşanabilir bir dünya için, enerjini boşa harcama. Geleceğini düşün, enerjine sahip çık. Işığı kapat, geleceği aydınlat. Tasarrufun gücü ellerinizde. Gereksizse kapat" yazıları yapıştırıldı.

Yurtlarda barınan öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla hizmet binasında elektrik tasarrufu ile ilgili bir çalışma yapıldığı kaydedildi. - MALATYA

Öğrencilere tasarruf uyarısı

Öğrencilere tasarruf uyarısı

Öğrencilere tasarruf uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
İkametgahını ilçeye taşıyan öğrenciler, hamam ve fitness salonunu yüzde 50 indirimli kullanacak

İkametgahını ilçeye taşıyan öğrenciler, hamam ve fitness salonunu yüzde 50 indirimli kullanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title