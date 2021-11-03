Öğrencilere tasarruf uyarısı

MALATYA (İHA) - Malatya'da üniversite yurtlarında kalan öğrencilere tasarrufu hatırlatmak bakımından yurtlarda elektrik tasarrufu ile ilgili bir çalışma yapıldı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlardaki elektrik düğmelerine, "Daha yaşanabilir bir dünya için, enerjini boşa harcama. Geleceğini düşün, enerjine sahip çık. Işığı kapat, geleceği aydınlat. Tasarrufun gücü ellerinizde. Gereksizse kapat" yazıları yapıştırıldı.

Yurtlarda barınan öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla hizmet binasında elektrik tasarrufu ile ilgili bir çalışma yapıldığı kaydedildi. - MALATYA