Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere hazırlık kitabı desteği sağladı.

İlk etapta Tatvan Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında açılan üniversiteye hazırlık kursuna katılan 22 öğrenciye sağlanan kitap desteğinin, üniversiteye hazırlanan diğer öğrencilere de sağlanacağı belirtildi.

Halk Eğitim Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar ve Tarih Öğretmeni Orhan Taşcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilere kitapları teslim edildi.

Kitaplarını teslim alan öğrenciler Kaymakam Özkan'a teşekkürlerini iletti.