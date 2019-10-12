Öğrencilerden Mehmetçiğe dua

12.10.2019 13:14

Edirne'de imam hatip ortaokulu ve lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih suresini okudu.

Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Selimiye Camisi'nde Mehmetçik için dua etti.

Kur'an-ı Kerim okuyan öğrenciler, harekata destek amacıyla Fetih suresi okudu.

Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de okullarının mescitlerinde dua etti ve Fetih suresi okudu.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Ot, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin daha ferah yarınlara kavuşması için yapıldığını söyledi.

Harekat sayesinde Suriyeli muhacirlerin haklarının da korunacağını belirten Ot, "Mehmetçiğimiz hem komşularımızın hem muhacir kardeşlerimizin hem de ülkelerinden ayrılmış insanların yeniden vatanına kavuşması için orada. Mehmetçik ağabeylerine ufak yürekler de dua ediyor, destek oluyor. Ağabeylerine mektuplar hazırlıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA