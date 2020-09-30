Samsun Emlakçılar Odası Başkanı, ev sahiplerini fırsatçılık yapmakla suçladı
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Samsun Emlakçılar Odası Başkanı, ev sahiplerini fırsatçılık yapmakla suçladı

30.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:16

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, üniversite öğrencilerinin evleri boşaltmasına rağmen kiraların düşmediğini belirterek, mülk sahiplerini 'fırsatçılık' yapmakla suçladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi gibi devlet üniversitelerini sınırları içerisinde bulunduran Samsun, 100 bini aşkın üniversite öğrencisi ile üniversite şehri olma özelliği taşıyor. Bu öğrenciler özellikle Atakum ilçesinde kiralık dairelerde ikamet ederken, pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte memleketlerine geri döndüler. Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, memleketlerine dönen bazı öğrencilerin tekrar okulların açılması umuduyla kiralarını ödemeye devam ettiğini ve bu yüzden de kira fiyatlarının düşmediğini dile getirerek, açıklamalarda bulundu.

"ÖĞRENCİLER EVDE KALMASA BİLE KİRA VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Kira fiyatlarının düşmemesinin en büyük nedeninin öğrencilerin kira ödemeye devam etmesi olduğunu ifade eden Mevlüt Oral, "Okula başlayacağım diye kira ödemeye devam eden öğrenciler var ve bunlar evlerini boşaltmadılar. Öğrenciler evde kalmamasına rağmen kirayı ödeyince mülk sahibi de eskisi gibi öğrenci gelecek zannediyor. İstedikleri fiyata da kiraya veriyorlar. Bunların yanlış bir düşünce olduğunu zannediyorum. Yüz yüze eğitimin bu yıl açılacağını zannetmiyorum. Okullar açılmadığı taktirde de bu evler mülk sahiplerinin elinde patlayacak. Fırsatçılık yapmayalım ve vatandaşı zor duruma düşürmeyelim. Mülk sahipleri kiradaki dairelerini hala eski durumdaki gibi düşünüyorlar ise yanlış yapıyorlar. Mesela 900 TL'lik bir evi 700 TL'ye kiraya vermiyorlar. 3-5 ay evi kiraya vermediğinde zarar ediyorlar. Halbuki evi 600 TL'ye kiraya verse ve devamlı bir kira alsa durum daha iyi olur. Ama maalesef matematiksel hesabı yanlış yapıp, fiyat düşürmüyorlar. Bu şekilde devam ederse mülk sahiplerinin de aklı başına gelecek. Fiyatlar da normal düzeye gelecek" dedi.

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Oral, ev sahiplerini fırsatçılık yapmakla suçladı

"MÜLTECİLER KİRA ARTIŞLARINA NEDEN OLDU"

Kira fiyatlarının düşmemesinin bir sebebinin de göçmenler olduğuna değinen Oral, şunları söyledi:

"Samsun'da kiraların düşmemesinin bir sebebi de geçici sığınmacı göçmenlerdir. Konaklama yeri olmayan mülteciler ilk başlarda otelde kaldılar. En düşük kişi başı konaklama ücreti 50 TL. En az 6 kişi olsalar gecelik 300 TL veriyorlardı. Günlük bu kadar çok para vermek yerine 300 TL'lik evi 500 TL'ye kiralayarak daha rahat yaşamayı tercih ettiler. Bu da kiraları arttırdı. Özellikle Iraklılar Samsun'dan ayrılmaya başlayınca fiyatlar biraz daha normal seviyelere geldi. Yeniden Samsun'a gelmeye başlarsalar bugün 600 TL olan kiralık daireler 900 TL'ye çıkar."

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı, ev sahiplerini fırsatçılık yapmakla suçladı
Samsun Emlakçılar Odası Başkanı, ev sahiplerini fırsatçılık yapmakla suçladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

Haber Yorumları (1)
KRAL: EMLAKÇILARIN ÇOĞU BU OLAYDA PARMAKLARI VAR HİÇ DE KUSURA BAKMASINLAR. 750-800 TL LİK EVLERE 1100-1200 TL KİRA ÇEKİP SÖZDE FAZLA KOMİSYON ALMA DERDİNDELER ŞİMDİ DE NEYMİŞ EFENDİM EV SAHİPLERİ DE FIRSATÇI. KARŞILIKLI FIRSATÇILIK PEŞİNDESİNİZ.
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