OGN Coin nedir? 16 Mart Origin Protocol (OGN) Coin yorum ve grafiği

OGN Coin nedir? Origin Protocol (OGN) Coin yorum ve grafiği

Origin Protocol bugünkü fiyatı ₺8,55 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2.892.832.768 TRY. Origin Protocol son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #139, piyasa değeri ₺2.239.014.611 TRY. Dolaşımdaki arz 261.844.890 OGN coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

OGN COİN NEDİR?

Origin Protocol,piyasa katılımcılarının eşler arası ( P2P ) ağlar aracılığıyla mal ve hizmetleri paylaşmasına olanak tanıyan bir ağdır. Platform, aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için Ethereum ( ETH ) blok zincirini ve Gezegenler Arası Dosya Sistemini (IPFS) kullanan kapsamlı bir çevrimiçi pazar oluşturmayı hedefliyor .

Protokol, hem alıcıların hem de satıcıların bağlanabileceği, mevcut listeleri kontrol edebileceği, incelemeler yazabileceği ve diğer birçok işlemi gerçekleştirebileceği merkezi olmayan bir ayarın oluşturulmasına izin verir. Bununla, varlıkların kısmi kullanımı daha kolay işlem görebilir.

Origin Protocol, adil olmayan işlem ücretleri, şeffaflık eksikliği, yenilik için daha az dürtü ve merkezileştirme sorunları gibi mevcut çevrimiçi pazarların temel konularını ele almaktadır. Protokol, alıcılar ve satıcılar için işi kolaylaştırmak için merkezi olmayan ve teşvik edilmiş bir ortam yaratır.

Origin Protocol Kurucuları Kimlerdir?

Ekip, blockchain teknolojisine karşılıklı ilgi duyan yediden fazla ülkeden üyelerden oluşuyor. Origin Protocol'ün merkezi San Francisco'da olup, dünyanın çeşitli yerlerinde birkaç yatırımcı bulunmaktadır. Protokol, Josh Fraser ve Matthew Liu tarafından 2017'de başlatıldı.

Josh Fraser, Origin Protokolü'nü ve ondan önceki diğer üç şirketi kurdu. On yıldan fazla bir süredir kripto alanında aktif olan bir seri girişimci. Fraser ayrıca sosyal ağ platformu Eventvue'da CTO olarak çalıştı.

Diğer kurucu ortak Matthew Liu, blok zinciri endüstrisinde uzun yıllar çalışmış bir yazılım mühendisi ve ürün yöneticisidir. Liu, YouTube'da ürün yöneticisi olarak çalıştı.

Origin Protokolü'nün kurucu mühendisi Yu Pan, Google'da çalıştı. Paypal'ın en eski çalışanlarından biriydi ve aynı zamanda Kiwi Crate'i kurdu.

Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Frank Chastagnol, YouTube, Dropbox ve diğerleri gibi şirketlerde çalıştı.

Origin Protokolünü Benzersiz Kılan Nedir?

Menşe Protokolü, tüccarlar arasında merkezi olmayan bir P2P ağı kurarak ve geleneksel aracıları ortadan kaldırarak paylaşım ekonomisini bozmayı hedefliyor . Origin Protokolünün vizyonu, kullanıcıların ürünlerini tanıtabilecekleri dağıtılmış sistemler oluşturmaktır. Protokol, tüm mal ve hizmetlerin üçüncü şahısların müdahalesi olmaksızın gerçek piyasa fiyatlarıyla serbest ticaretine odaklanır.

Origin, aşağıdakileri sağlayarak çevrimiçi pazar katılımcıları için elverişli bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır:

Daha düşük işlem ücretleri

Menşe Protokolü, işlemlerin gerçekleştirilmesi için ücret talep eden aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Protokol, mal ve hizmetlerin tarafsız fiyatlarına erişim sağlar.

Geliştirilmiş teşvik sistemi

Origin Protocol, kullanıcıları bir teşvik sistemi aracılığıyla ağa yaptıkları katkılardan dolayı ödüllendiren açık kaynaklı bir platformdur. İştirakler gibi platform kullanıcıları, satıcılar tarafından oluşturulan listeleri tanıtırken ve pazarlarken kripto para belirteçleri ile ödüllendirilir. Kullanıcıların bu teşviki, onları platformu canlı tutmaya ve büyümeye teşvik ediyor.

Daha İyi Erişilebilirlik

Geleneksel paylaşım işletmeleri, tüketicilerin banka hesaplarına, kredi kartlarına veya diğer ödeme araçlarına sahip olmalarını gerektirir ve bu da bankasızları hizmetlerine erişimden mahrum bırakır. Öte yandan, Menşe Protokolü, ayrıcalıklı grupların bir banka hesabına ihtiyaç duymadan açık pazarlara erişmesine izin verir.

Dolaşımda Kaç Menşe (OGN) Sikkesi Vardır?

Origin Protokolü, teşvik sistemlerinde, stake etme, yönetişim ve ödemelerde kullanılan yerel OGN tokenleri üzerinde çalışır. Toplam OGN arzı 1.000.000.000 token olup, bunun% 20.24'ü ekibe tahsis edilmiştir. Mart 2021 itibariyle, OGN'nin dolaşımdaki arzı 241.859.681'dir.

Origin Network Nasıl Güvence Altına Alınır?

OGN yardımcı jetonu, Ethereum blok zincirinde çalışır ve ERC-20 uyumludur. OGN, ERC-20 belirteçlerini destekleyen herhangi bir cüzdanda saklanabilir. Protokol ayrıca, eşler arasında veri aktarımlarının güvenliğini sağlamak için Gezegenler Arası Dosya Sistemini (IPFS) kullanır ve veri bütünlüğünü sağlar.

Menşei (OGN) Nereden Satın Alabilirsiniz?

OGN coin'leri aşağıdakiler dahil en iyi borsalardan satın alınabilir:

Binance

Uniswap (V2)

Upbit

Huobi Global

Madeni paraları alıp satmanın yanı sıra, kullanıcılar platforma katılım ve tavsiye programı aracılığıyla da OGN kazanabilirler.

