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Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı

Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
07.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:24

5 yaşındaki oğlunu hastanede yüzüne yastıkla bastırıp boğarak öldüren Cevher Toktaş'ın ifadesi kan dondurdu. Oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatan Toktaş, "Yatakta sırt üstü yatan oğlumun üstüne yastık bastırdım. Yaklaşık 15 dakika boyunca yastığı hiç kaldırmadım" dedi.

Bir dönem Hacettepespor ile Süper Lig'de forma giyen 33 yaşındaki futbolcu Cevher Toktaş'ın, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı öldürdüğü ortaya çıkmış ve bu olay sonrası Cevher Toktaş tutuklanmıştı.

Dehşete düşüren olayın ardından Cevher Toktaş'ın polise verdiği ifade ortaya çıktı. Koronavirüs şüphesiyle oğlunu hastaneye götüren Toktaş, hastanede sinir krizi geçirdiğini ifade etti.

"YASTIĞI ÜSTÜNE BASTIRDIM, 15 DAKİKA HİÇ KALDIRMADIM"

Oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatan Toktaş, "Yatakta sırt üstü yatan oğlumun üstüne yastık bastırdım. Yaklaşık 15 dakika boyunca yastığı hiç kaldırmadım. Bu arada oğlum çırpınıyordu. Ancak ben yastıkla baskıya devam ettim. Daha sonra oğlum hareketsiz kalınca yastığı çektim. Şüpheleri üzerimden atmak için, 'doktor' diye bağırmaya başladım" diye konuştu.

"RAHATSIZ OLUP KENDİMİ İHBAR ETTİM"

Toktaş cinayeti işleme sebebini ve neden olayı itiraf ettiğini ise şöyle anlattı: "4 Mayıs akşamı eşimle evde otururken, bir anda olup bitenleri düşündüm ve rahatsız oldum. Eşime, 'Benim biraz işim var' diyerek evden çıktım ve karakola giderek olayı anlattım. İki oğlum var. Ölen küçük oğlumu doğduktan sonra hiç sevemedim. Neden sevmediğimi de bilmiyorum. Öldürmemin sebebi bu."

Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Haber Yorumları (1)
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