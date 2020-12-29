Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi

LeBron James ve eşi Savannah; 16 yaşındaki oğulları Bronny James'in NBA efsanesi Scottie Pippen'ın eski eşi Larsa Pippen ile DM'den mesajlaştığı iddialarına tepki gösterdi. Yıldız oyuncu, dedikoduyu ortaya çıkaranları sert bir dille eleştirip, "Yanlış kişiye bulaştınız. Bu işin sonu iyi bitmez" sözleriyle tehdit etti.

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in (16) NBA efsanesi Scottie Pippen'ın eski eşi olan Larsa Pippen ile DM'den mesajlaştığı iddia edildi. Bronny, Instagram hesabının hikaye bölümünden konuyu açıklığa kavuşturdu.

Bronny James yaptığı açıklamada, "En iyi arkadaşlarımdan birinin annesinin bir fotoğrafını beğendim. Çocukça hareketler yapıyorsunuz" dedi.

"TAMAMEN DELİLİK"

Saman alevi gibi yayılan bu söylenti hakkında, Larsa Pippen da Twitter'dan "Bu dedikodulardan bazıları oldukça iğrenç. Oğlumun arkadaşlarının, bazı insanların tuhafça şeyler yazmadan fotoğraflarımı beğenemediği gerçeği, tamamen delilik" açıklaması yaptı.

ANNE İSYANDA: O HENÜZ BİR ÇOCUK

Oğluna kötü niyetli insanlar tarafından çamur atılan anne Savannah, konuşulanlara Instagram hesabından tepki gösterdi ve "Şu anda dünyada bunca şey olup biterken, konuştuğunuz şey bu mu... Günün sonunda, reşit olmayan birinden bahsediyorsunuz. Ne tür bir 'ünlü' olduğunu düşündüğünüz umurumda değil, o henüz bir çocuk ve bu saçmalığı kesmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

LEBRON'DAN SERT UYARI: BU İŞİN SONU İYİ BİTMEZ

LeBron James ise, eşinin hikayesine cevap verdi ve herkesi, "Şimdi yanlış kişiye bulaştınız! İyi şanslar. Bu işin sonu iyi bitmez" cümleleriyle uyardı.