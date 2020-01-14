Ogenyi Onazi, Denizlispor ile el sıkıştı
Trabzonspor forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Süper Lig ekiplerinden Denizlispor ile anlaşma sağladı.
Süper Lig ekibi Denizlispor, transferde bombayı patlattı. beIN Sports'ta yer alan habere göre Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi'yi kadrosuna kattı. Onazi'nin alacaklarına karşılık sözleşmesin feshedileceği ve Nijeryalı futbolcunun resmen transferinin açıklanacağı ifade edildi.
TRABZONSPOR FORMASIYLA 7 GOL ATTI, 4 ASİST YAPTI
Aşil tendonu koptuğu için 1 sene sahalardan uzak kalan Onazi, Basel ile oynanan UEFA Aarupa Ligi maçıyla birlikte sahalara dönmüştü. Trabzonspor formasını 79 kez terleten Onazi 7 gol atıp 4 asist yaptı. Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
Haber Videosu: Ogenyi Onazi, Denizlispor ile el sıkıştı
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