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Ogenyi Onazi, Denizlispor ile el sıkıştı

Trabzonspor forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Süper Lig ekiplerinden Denizlispor ile anlaşma sağladı.

14.01.2020 19:33 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:39
Ogenyi Onazi, Denizlispor ile el sıkıştı

Süper Lig ekibi Denizlispor, transferde bombayı patlattı. beIN Sports'ta yer alan habere göre Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi'yi kadrosuna kattı. Onazi'nin alacaklarına karşılık sözleşmesin feshedileceği ve Nijeryalı futbolcunun resmen transferinin açıklanacağı ifade edildi.

TRABZONSPOR FORMASIYLA 7 GOL ATTI, 4 ASİST YAPTI

Aşil tendonu koptuğu için 1 sene sahalardan uzak kalan Onazi, Basel ile oynanan UEFA Aarupa Ligi maçıyla birlikte sahalara dönmüştü. Trabzonspor formasını 79 kez terleten Onazi 7 gol atıp 4 asist yaptı. Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.


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: Ogenyi Onazi, Denizlispor ile el sıkıştı
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