Ofsayt çizgisi nasıl çiziliyor? Ofsayt çizgisi teknolojisi kime ait? Ofsayt çizgisi nedir?

Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinde Ozan Tufan'ın kaydettiği golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi ofsayt çizgileriyle ilgili polemiklerin başlamasına neden oldu. Peki, Ofsayt çizgisi teknolojisi kime ait? Ofsayt çizgisi nedir? Ofsayt çizgisi nasıl çiziliyor?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra ofsayt çizgisinin nasıl çizildiği bir kez daha tartışma konusu oldu. Çizgiyi herkesin kafasına göre çizebileceği gibi bir bilgi kargaşası yaşanıyor. Peki, Ofsayt çizgisi nasıl çiziliyor? Ofsayt çizgisi teknolojisi kime ait? Ofsayt çizgisi nedir?

OFSAYT ÇİZGİSİ NASIL ÇİZİLİYOR?

Önce topun ayaktan çıktığı an belirleniyor. Burada oyuncunun topa dokunduğu an dikkate alınıyor. Bu anı VAR hakemi belirliyor. Bu an belirlendikten sonra hücumcunun el ve kol hariç kaleye en yakın uzvuna bir nokta koyuluyor. Aynı uygulama kaleye en yakın defans oyuncusu için de yapılıyor. Bu noktalar belirlendikten sonra sistem kırmızı ve mavi çizgileri otomatik olarak çiziyor.

Ofsayt pozisyonlarının belirlenmesi için 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizgiler kullanılıyor. Kolay pozisyonlarda 2 boyutlu çizgiler kullanılıyor. Zor pozisyonlarda ise 3 boyutlu çizgiler devre giriyor. 3 boyutlu çizgiler, tartışmalı görüntülerin iz düşümünü bile alabiliyor. VAR Koordinatörü Barış Şimşek, bu sistemin Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda da kullanıldığını belirtmişti.

OFSAYT ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ KİME AİT?

"Hawk Eye" isimli firmanın geliştirdiği üç boyutlu ofsayt tespit etme teknolojisi kullanılıyor. Çeşitli üniversiteler tarafından test edilen ve onaylanan sistem, IFAB tarafından da geçerli not aldı. İngiliz firması futbol hariç birçok spor dalında bu konularda hizmet veriyor.