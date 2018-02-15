Ödülleriyle Buluştular

Dünya Kitap Dergisi'nin çeyrek asırdır verdiği "Yılın En İyileri" ödüllerinin 2017 yılı sahipleri Nermin Yıldırım, Fuat Sevimay, Siren Yayınları, Selim İleri, Alper Canıgüz, Berkan M. Şimşek, Kara Hafta İstanbul Festivali, Özge Samancı ve Prof. Dr. Günay Kut ile Turgut Kut oldu.