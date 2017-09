Ödemiş'te Rahvan At Yarışları

Ödemiş'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Rahvan At Yarışları yapıldı.



Günlüce Mahallesi'nde, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliği ile düzenlenen yarışta 110 at koştu.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Ziya Gökalp Ceylan, alanda yaptığı konuşmada ilçenin belediye başkanı Abdurrahman Mahmut Badem'e katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.



Abdurrahman Mahmut Badem ise yapılan yarışları geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu alanda hazırladığımız projeyi uygulamaya koyduğumuzda, geleneksel sporlarımızı bütün bir tesis içinde gerçekleştireceğiz. Ata sporlarımızın nesiller boyunca devam etmesini sağlayacağız." diye konuştu.



Gün boyu süren yarışlarda, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, dört yaşlı tay, üç yaşlı tay, ithal A ve ithal B kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.