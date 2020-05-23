Ödemiş'te çocukların bayramlıkları TÜGVA'dan
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Ödemiş'te çocukların bayramlıkları TÜGVA'dan

Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı ve Ramazan ayı dolayısıyla yardım faaliyetlerini artırarak devam ettiren Ödemiş Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Ramazan bayramı dolayısıyla ilçede yaşayan 250 çocuğa bayramlık hediye etti.

Ödemiş'te çocukların bayramlıkları TÜGVA'dan
23.05.2020 22:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:52

Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı ve Ramazan ayı dolayısıyla yardım faaliyetlerini artırarak devam ettiren Ödemiş Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Ramazan bayramı dolayısıyla ilçede yaşayan 250 çocuğa bayramlık hediye etti.

TÜGVA Ödemiş İlçe temsilcisi Halil Akgün, Covid-19 salgın hastalığı ve Ramazan ayı dolayısıyla yardım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ve Ramazan ayı dolayısıyla ilçenin bütün mahalle ve köylerinde yardım faaliyetlerinde bulunduklarını belirtti. Akgün, "Son olarak da bugün muhtarlarımızla yaptığımız istişare sonucunda ihtiyaç sahibi minik kardeşlerimize bayramlık hediye ettik. Her zaman olduğu gibi böyle bir süreçte de vatandaşlarımızla birlikte olduk. Eksiklerini tamamlayıp, sıkıntılarını giderdik" ifadelerini kullandı.

Ödemiş'te hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturduklarını belirten Akgün, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Millet olarak bir bütün olduğumuzu İzmir'in Ödemiş ilçesinden göstermiş olduk. Tüm Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ruhu ile Ramazan ayını geri de bıraktık. İnşallah pandemi sürecini de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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