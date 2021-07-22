Ödemiş patatesinde ikinci ürün zamanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ödemiş patatesinde ikinci ürün zamanı

Ödemiş patatesinde ikinci ürün zamanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmir'de Küçükmenderes Ovası'nda yılda üç kez ürün veren yaz patatesinde sona gelindi.

İzmir'de Küçükmenderes Ovası'nda yılda üç kez ürün veren yaz patatesinde sona gelindi. Üreticiler son kalan patatesleri tarlalardan sökerken, güz patatesinin ekimine başladı.

Yılda üç kez ürün veren yaz patatesinde sona gelindi. Güz patatesinin ekimine başlayan Ödemişli üreticiler, yılın ikinci ürün patates ekimlerine bayram sonrasında başlayacak. Patates fiyatlarının istikrarsız seyretmesi nedeniyle yaz dönemindeki umutlarını güz dönemine aktardıklarını belirten patates üreticilerinden İsmail Sağır, "Fiyat 60 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında gitti geldi. Tarlada ortalama 1 TL'ye satış gördü. Tonaj elde edenler para kazandı. Fakat rekoltesi düşük üreticiler maliyeti anca kurtardı. Fiyatların yükseleceği beklentisi içine giren üreticiler, ne yazık ki daha düşük fiyatlarla ürünü zar zor ellerinden çıkarabildiler" dedi.

Yaz patatesinin sıcak hava nedeniyle tarlada bekletilemeyeceğini söyleyen Sağır, "Tarlada beklerse ürün sıcaklığa dayanamaz ve çürür. Tarladan söküp depoya aktarma da akılcı değildir, çünkü o da büyük bir maliyettir. Fiyatlar biraz daha yükselir beklentisi içine girdik fakat umduğumuzu bu yıl da bulamadık" diye konuştu.

Sağır, "Bayram arkasında ikinci ürün patates ekimleri başlar. Ekimler eylül ayı ortalarına kadar sürer. Kasım ortaları itibarı ile de aralık ayı sonuna kadar güz patatesi hasatları yapılır." - İZMİR

Ödemiş patatesinde ikinci ürün zamanı
Ödemiş patatesinde ikinci ürün zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ödemiş patatesinde ikinci ürün zamanı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 10:51:17. #1.15#

title