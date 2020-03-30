Odeabank, TBB'nin kredi protokolüne katıldı
Odeabank, TBB'nin koronavirüs salgınıyla mücadele için devreye aldığı işletmelere yönelik Hazine destekli, KGF kefaletli kredi protokolüne katılma kararı aldı.
30.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:32
Odeabank, TBB'nin koronavirüs salgınıyla mücadele için devreye aldığı işletmelere yönelik Hazine destekli, KGF kefaletli kredi protokolüne katılma kararı aldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com