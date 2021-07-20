Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok
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Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok

Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Toplu ulaşım sektöründe istihdam edilmek üzere 5 bin TL maaşla 50 şoför aradıklarını söyleyen Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, "Günlerdir ilan veriyoruz ne arayan var ne soran. O yüzden sadece ilan değil, eşe dosta haber de verdik. Belki bu sayede çalışacak kişi bulabiliriz" dedi.

Antalya Otobüsçüler Odası, kent içi toplu ulaşımda istihdam edilmek üzere 50 ulaşım personeli arandığı yönünde ilan verdi. Oda, 25 günlük mesai için aylık 5 bin TL maaş belirledi. İlan çıktıktan sonra birkaç kişinin kendilerine ulaştığını kaydeden Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, "5 bin TL maaş verdik kimse oralı olmadı. Nedenini biz de anlamadık. Açıkçası şaşkınız" diye konuştu.

"İSTİHDAMA KATKI SUNMAYI İSTİYORDUK"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Temmuz ayından itibaren başlayan normalleşmeyle birlikte gece 12.00'ye kadar toplu ulaşım seferlerinin sürdüğünü, bu nedenle şoför kadrosunu genişletmek istediklerini söyleyen Arslan, "Bu sayede hem Antalyalılara hem de şehre tatile gelenlere daha iyi hizmet vermeyi ve istihdama katkı sunmayı istiyorduk. Her şeye rağmen çabamız devam ediyor" dedi.

"EŞE DOSTA HABER DE VERDİK"

Yoğun dönemi atlatabilmeleri için daha fazla personel çalıştırmak zorunda olduklarını kaydeden Arslan, "Kapanma koşullarında otobüslerde birer şoför çalışırken şimdi 2 vardiyada 2 şoför çalışıyor. O nedenle mevcut kapasitemize ek olarak 50 şoför istihdam etmemiz gerekiyor. O yüzden sadece ilan değil, eşe dosta haber de verdik. Belki bu sayede çalışacak kişi bulabiliriz" diye konuştu.

"ŞEHİR DIŞINDA DA ARIYORUZ"

Arslan, şöyle devam etti: "Pandemi koşulları mı yoksa turizm sezonuyla birlikte artan şoför ihtiyacımı bu sürecin yaşanmasına neden oldu bilmiyoruz. Tabii biz personel sayımızı artırmak zorundayız o yüzden şehir dışında da arayışlarımızı sürdüreceğiz."

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları (1)
FIRAT TÜRK: Sezonluk ariyorsa bulamaz tabi verin kadro
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