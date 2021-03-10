Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi
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Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi

10.03.2021 20:04 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:20

Fenerbahçe'ye tarihi başarılar yaşatan ve geçtiğimiz sene takımdan ayrılan, sarı-lacivertli taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan tecrübeli hoca Zeljko Obradovic'in yeni adresi belli oluyor. Real Madrid'in basketbol şubesinde sözleşmesi bitecek olan Pablo Laso'nun yerine Obradovic getirilebilir.

2013'te Fenerbahçe'ye geldikten sonra kulübün basketbol tarihini değiştiren Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 5 kez EuroLeague'de Final-Four oynamasını sağlarken, 2017'de sarı-lacivertlilere tarihinin ilk EuroLeague şampiyonluğunu getirdi. Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılan Obradovic, şimdilerde Real Madrid'in gündeminde.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Real Madrid'de basketbol şubesinde sözleşmesi bitecek olan Laso, geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunmuştu. Laso, "Eğer Real Madrid benimle devam etmek isterse ben kulübümde kalırım. Benim için çok kolay. Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Eğer herkes birbirini anlamak isterse, birbirini anlamak kolay olur. Hiç yorgun değilim. 10 yıl önce bu kapıdan girdiğimde burada kalacağımı düşünmüştüm. Burada her gün ödül gibi ve benim için hayat kolay" yorumunda bulunmuş, İspanyol basını da kulüp yönetiminin yeni sözleşme görüşmelerine henüz yanaşmadığını duyurmuştu.

Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi

LASO'NUN YERİNE OBRADOVIC

Gelen son haberlere göre Fenerbahçe'de başarılı bir dönem geçiren ve basketbol severlerin gönlünde taht kuran tecrübeli hoca Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi. Geçtiğimiz gün 61. yaşını kutlayan Fenerbahçe'nin eski baş antrenörü Zeljko Obradovic, Real Madrid'de Laso ile sözleşme yenilenmemesi halinde Madrid'in yolunu tutabilir.

Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi
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