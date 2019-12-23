: F.Bahçe Beko'da müjde ve ayrılık bir arada

23.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:00

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla eleştirilerin hedefinde olan Zeljko Obradovic'e sarı-lacivertli taraftarların verdiği destek amacına ulaştı. Sırp başantrenörün istifa edeceği söylentilerinin ardından hem sosyal medyada, hem de salonda "Obradovic'e yeni sözleşme" akımını başlatan sarı-lacivertli taraftarlara Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da yeşil ışık yaktı.

Sarı lacivertli takımın dün ING Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında sahasında TEKSÜT Bandırma ile oynadığı maçta başkan Ali Koç, locasına dönerek, "Obradovic'e yeni sözleşme" şeklinde tezahüratlarla bulunan sarı-lacivertli taraftarlara alkışlarla yanıt vermişti.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Bellona Kayseri Basketbol'u konuk ettiği müsabaka öncesinde, Fenerbahçe ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda kaptanlık görevini üstlenen ve geçtiğimiz sezon basketbola veda eden Birsel Vardarlı Demirmen için yapılan jübile törenine başkan Ali Koç ve Zeljko Obradovic de katılım gösterirken, ikilinin bir süre sohbet etmeleri de dikkat çekti. Maçı takip etmek için yan yana oturan Koç ve Obradovic, bir süre sohbet ederek geleceğe yönelik planlar yaptı ve yeni sözleşmeye yeşil ışık yakıldı.

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TEKSÜT Bandırma galibiyetinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Obradovic, taraftarların inanılmaz bir destek verdiğini ve onlara en iyisini yapacakları konusunda söz verdiğini söylemişti. Sırp başantrenör ayrıca, "Yakın zamanda başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'la birlikte toplantı yaptık. Toplantıda genel menajer Maurizio Gherardini de vardı. Kendileriyle bulunduğumuz durumu nasıl iyileştirebileceğimize ve bu durumdan nasıl çıkabileceğimize dair görüştük. Toplantımız çok iyi geçti. Gelecekte daha iyi seviyede olmak için neler yapmamız gerektiğini hep birlikte konuştuk. İkisine de koşulsuz destekleri için teşekkür ediyorum. Özellikle Semih Bey'e teşekkür ediyorum çünkü her zaman bizimle ve bizimle inanılmaz vakit geçirerek bize her zaman yardımcı olmaya çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

STIMAC'LA YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Sırp pivot Vladimir Stimac'la sözleşme uzatmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon başı 3 aylık sözleşme imzalanan ve kontratı biten Stimac'la yola devam edilmeyeceği duyurularak, "Vladimir Stimac ile kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Stimac'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

Stimac, Fenerbahçe Beko'yla THY Avrupa Ligi'nde 8, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 maça çıktı. Avrupa'da 4.6 sayı ortalaması yakalayan Stimac, ligde ise maç başına 5.7 sayı üretti. Stimac, Avrupa Ligi'nde ASVEL deplasmanında attığı 21 sayıyla takımına galibiyeti getiren isimlerin başında gelmişti.

STIMAC'IN YERİNE MALCOM THOMAS

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Vladimir Stimac'la yollarını ayıran Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. 8 Kasım 1988 Columbia Missouri'de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas'a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz."

Kaynak: DHA

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