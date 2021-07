Oasis Network (ROSE) coin nedir? Oasis Network (ROSE) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Oasis Network (ROSE) eşsiz gizlilik özellikleri yalnızca DeFi'yi yeniden tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda Tokenized Data adı verilen ve kullanıcıların ürettikleri verilerin kontrolünü ele geçirmelerini ve uygulamalarla stake ettikleri için ödüller kazanmalarını sağlayan yeni bir tür dijital varlık yaratır - ilk sorumlu veriyi oluşturur.

Oasis Network bugünkü fiyatı ₺0,561568 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺161.889.472 TRY. Oasis Network son 24 saatte düşüş göstermektedir. Anlık CoinMarketCap sıralaması #284, piyasa değeri ₺842.351.752 TRY. Dolaşımdaki arz 1.500.000.000 ROSE coin ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 ROSE coin.

OASİS AĞI NEDİR?

Oasis Network ağının tüm işleyişler için kullanılması için piyasaya sürülmüş kripto para birimidir. ROSE yani gül gizliliğin sembolü olarak kullanıldığı için bu isim ve sembol seçilmiştir. Yeni nesil blok zinciri için tasarlanan Oasis Network, açık finans ve sorumlu bir veri ekonomisi için gizliliğin etkinleştirildiği ilk blok zinciri platformudur. Yüksek verimi ve güvenli mimarisiyle bir araya gelen Oasis Network, özel, ölçeklenebilir DeFi'yi güçlendirebilir, Açık Finans'ta devrim yapabilir ve onu tüccarların ve erken benimseyenlerin ötesinde bir kitle pazarına genişletebilir. Eşsiz gizlilik özellikleri yalnızca DeFi'yi yeniden tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda Tokenized Data adı verilen ve kullanıcıların ürettikleri verilerin kontrolünü ele geçirmelerini ve uygulamalarla stake ettikleri için ödüller kazanmalarını sağlayan yeni bir tür dijital varlık yaratır - ilk sorumlu veriyi oluşturur.

NEDEN OASİS AĞI?

ROSE ile Oasis Network sisteminde, yerleşik token ve stake etmek için kullanılması sağlanır.



Gizlilik Etkin Blok Zinciri: Oasis Ağı, dünyanın ilk ölçeklenebilir, gizlilik etkin blok zinciri olduğunu iddia ediyor. Oasis Network'teki ParaTimes, verileri gizli tutmak için güvenli yerleşim bölgeleri gibi gizli bilgi işlem teknolojilerinden yararlanarak blok zinciri için yeni kullanım durumlarının ve uygulamalarının kilidini açabilir.

Ölçeklenebilir, Özel DeFi: Oasis Network'ün gizlilik öncelikli tasarımı, DeFi'yi tüccarların ve erken benimseyenlerin ötesine taşıyabilir ve yeni bir ana pazarın kilidini açabilir. Ayrıca yenilikçi ölçeklenebilirlik tasarımı, DeFi işlemlerine yüksek hızlar ve yüksek verim getiriyor.

Veri Tokenizasyonunu Sağlar: Oasis Network, Verileri Tokenize edebilir, blok zinciri için ezber bozan kullanım durumlarının ve ağdaki bir uygulama ve proje ekosisteminin kilidini açarak yeni nesil mahremiyet öncelikli uygulamaları güçlendirir.

Hızla Büyüyen Topluluk: Oasis Network, küresel sosyal kanallarla uğraşan bine yakın düğüm operatörü, geliştirici, kurumsal ortak, elçi ve yaklaşık on bin topluluk üyesinden oluşan gelişen bir topluluğa sahiptir.

Üst Düzey Ekip: Oasis Ekibi, Apple, Google, Amazon, Goldman Sachs, UC Berkeley, Carnegie Mellon, Stanford, Harvard ve daha birçok kuruluştan geçmişe sahip dünyanın dört bir yanından yeteneklerden oluşur ve tümü etkiyi büyütmeye ve genişletmeye kendini adamıştır. Oasis Ağı'ndan.

Teknolojide Öne Çıkanlar

Daha iyi ölçeklenebilirlik ve artırılmış çok yönlülük için fikir birliği ve yürütmeyi iki katmana (Konsensüs Katmanı ve ParaTime Katmanı) ayırır.

Konsensüs ve yürütmenin ayrılması, birden çok ParaTimes'ın işlemleri paralel olarak işlemesine olanak tanır, yani bir ParaTime'da işlenen karmaşık iş yükleri diğerinde daha hızlı, daha basit işlemleri yavaşlatmaz.

ParaTime Katmanı merkezi değildir ve herkesin kendi ParaTime'ını geliştirmesine ve oluşturmasına izin verir. Her ParaTime, gizli bilgi işlem, açık veya kapalı komiteler ve daha fazlası gibi belirli bir uygulamanın ihtiyaçlarını karşılamak için ayrı ayrı geliştirilebilir.

Ağın gelişmiş tutarsızlık algılaması, Oasis'i parçalama ve parachainlerden daha verimli hale getirir ve aynı güvenlik düzeyi için daha küçük bir çoğaltma faktörü gerektirir.

Ağ, gizli bilgi işlem teknolojisi için geniş bir desteğe sahiptir. Oasis Eth/WASI Runtime, işlenirken verileri gizli tutmak için güvenli yerleşimler kullanan gizli bir ParaTime'ın açık kaynaklı bir örneğidir.