Alkollü olduğu ileri sürülen genci darp edip, kovaladılar
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Alkollü olduğu ileri sürülen genci darp edip, kovaladılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de, alkollü olduğu ve bağırdığı ileri sürülen genci mahallesi sakinleri darp edip, kovalamaya başladı.

Küçükçekmece'de, alkollü olduğu ve bağırdığı ileri sürülen genci mahallesi sakinleri darp edip, kovalamaya başladı. Yoldan geçen bir vatandaş da döner tekme atarken, yaşanan o anlar da kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefaköy'de alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, sokakta bağırarak yürümeye başladı. Bunun üzerine sokakta vatandaşlar, bağıran şahsı önce durdu sonra darp etti. Ardından mahallelinin ellerinden kurtulan şahıs, kaçmaya başladı. Sokaktaki vatandaşlar ise şahsı kovaladı.

Kovalamaca sırasında yoldan geçen başka bir vatandaş kaçan şahsa ters tekme vurup, olduğu yerde dönerek yoluna devam etti. Darp ve kovalamaca anları vatandaşın cep telefonuna yansıdı. - İSTANBUL

Alkollü olduğu ileri sürülen genci darp edip, kovaladılar
Alkollü olduğu ileri sürülen genci darp edip, kovaladılar
Alkollü olduğu ileri sürülen genci darp edip, kovaladılar
Alkollü olduğu ileri sürülen genci darp edip, kovaladılar
Alkollü olduğu ileri sürülen genci darp edip, kovaladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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