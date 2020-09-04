Arda Turan, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı
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Arda Turan, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı

9 yıl sonra Galatasaray'a 66 numaralı formasıyla geri dönen Arda Turan, hazırlık döneminde gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı. Takımın en istekli ve çalışkan isimlerinden biri olup genç oyuncular için örnek olarak gösterilen tecrübeli yıldız, teknik heyetin de takdirini topladı.

04.09.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:43

Sarı-kırmızılı formaya yeniden kavuşan Arda Turan hem antrenmanlardaki istekli ve çalışkan görüntüsüyle genç oyunculara örnek oluyor hem de hazırlık maçlarındaki hırsıyla Galatasaray ruhunu sahaya yansıtıyor.

PERFORMANSI YÜKSELİYOR

Geçen sezon devre arasında Medipol Başakşehir'den ayrıldıktan sonra yurt içinden ve Avrupa'dan önemli teklifler almasına rağmen tekrar Galatasaray'da forma giymek için bekleyen 33 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda takımının en önemli kozlarından olacak.

Kulüpsüz kaldığı dönemde bireysel çalışmalarını aksatmayan ve sarı-kırmızılıların sezon hazırlıklarına formda giren Turan, performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

"66 NUMARA" HIRSIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Sahadaki tavırları ve oyunuyla başarıya aç olduğunu, kupalar kazanmak istediğini gösteren deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarın da görmeyi arzuladığı '66 numaralı Arda Turan' profilini çizmeye şimdiden başladı. Kaptanlık pazubandını da koluna geçiren yıldız oyuncu, ligin başlamasını iple çekiyor.

Arda Turan, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (6)
RYAN: Lafla parlatmayalim Oyununa bakalim yürüye yürüye günümüz futbolu gitmiyor
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ULTRASLAN: Hatasız Kul Olmaz. Evlat her zaman evladdır. Aferin Ardaya
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BİTTİ: Artık galatasaray benim için bitmiştir . . Ancak bu kadar düşülebilirdi.
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