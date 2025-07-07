Mahkeme, Ferrero'nun Rekabet Kurumu'na verdiği taahhütleri 'güvenilir bir güvence sağlamadığı gerekçesiyle' iptal etti. Karara göre şirket, Türkiye'de fındık alımı, kırımı ve ihracatı yapamayacak. Peki, Nutella yasaklandı mı, Nutella fındık alımı neden yasaklandı?

NUTELLA FINDIK ALIMI NEDEN YASAKLANDI?

Mahkeme, Ferrero'nun Rekabet Kurumu'na verdiği taahhütleri 'güvenilir bir güvence sağlamadığı gerekçesiyle' iptal etti. Karara göre şirket, Türkiye'de fındık alımı, kırımı ve ihracatı yapamayacak.

Ankara 15. İdare Mahkemesi, İtalyan Ferrero firmasının Rekabet Kurumu'na Mart 2024'te sunduğu taahhütleri "güvenilir bir güvence sağlamadığı" gerekçesiyle iptal etti.

Kararla birlikte Ferrero'nun Türkiye'de fındık alımı, kırımı ve ihracatı yapması yasaklandı. Firma yalnızca Türkiye'den ithalat gerçekleştirebilecek.

Davayı açan Ordu Büyükşehir Belediyesi kuruluşu ORTAR ve Ordu merkezli yerel bir fındık firmasının avukatı Ali Mertan, mahkemenin bu kararla Rekabet Kurumu'nun taahhütnamesini iptal ettiğini dile getirdi.

Mertan, 'Bu durumda Rekabet Kurumu mevcut taahhüt işlemini bugün itibariyle sonlandıracak ve bu karar doğrultusunda firmanın Türkiye'de ticari faaliyetini durdurma, yani iç piyasada kabuklu kabuksuz fındık alımı, kırımı, ihracat işlerini tasfiye etmek zorunda kalacaktır. Yani sadece ithalat işini yapacaktır. İhracatı Türk firmaları yapacaktır. Değerli tarım gibi uygulamalara son verecektir' diye konuştu.