Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları ağırladı! Mbappe'yi öptüğü anlar büyük ilgi gördü
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Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları ağırladı! Mbappe'yi öptüğü anlar büyük ilgi gördü

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Et restoranları sahibi Nusret Gökçe, Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcuları Karim Benzema ve Kylian Mbappe'yi ağırladı. Dünyaca ünlü futbolcularla beraber yemek yiyen Nusret'in video çekiminde Mbappe'yi öpmesi sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şef, Mbappe'yle fotoğrafını, "Adamsın" notuyla paylaştı.

Saltbea akımıyla tüm dünyada üne kavuşan Türkiye'nin en ünlü et restoranlarının sahibi Nusret Gökçe, dünyaca ünlü futbolcuların da uğrak noktası konumunda. Fransa Milli Takımı'nın yıldızlarından Benzema ve Mbappe'yi ağırlayan Nusret, sosyal medyada yayınladığı videoyla gündeme oturdu.

"MUHTEŞEM BİR AKŞAMDI"

Paylaşılan videoda Fransız futbolcu Mbappe, "Muhteşem bir akşamdı, buraya gelip adamımla buluşmak benim için zevk" açıklamasını yapınca, Nusret de Mbappe'yi yanağından öptü.

Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları ağırladı! Mbappe'yi öptüğü anlar büyük ilgi gördü
Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları ağırladı! Mbappe'yi öptüğü anlar büyük ilgi gördü
Ali Gülhan
Haberler.com
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