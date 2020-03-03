Nürnberg'den Michael Frey açıklaması: Bonservisini almak istiyoruz
Fenerbahçe'nin sezon başında Almanya'nın Nürnberg takımına kiraladığı Michael Frey için, sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, Frey'in bonservisini almak istediklerini söyledi.
Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, Fenerbahçe'den kiraladıkları Michael Frey'in takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
25 yaşındaki İsviçreli futbolcunun performansından memnun olduklarını ifade eden Palikuca, Michael Frey'i bonservisiyle satın almak istediklerini söyledi.
"FREY'LE İLGİLENEN TEK KULÜP DEĞİLİZ"
Palikuca, "Michael Frey'i bonservisiyle satın almak istiyoruz. Fenerbahçe, kendisi ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdikten sonra değerlendireceğiz. Frey'le ilgilenen tek kulüp olmadığımızın farkındayız" şeklinde konuştu.
Bu sezon Nürnberg formasıyla 20 lig maçına çıkan Michael Frey, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Frey'in Nürnberg'deki kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020'de, Fenerbahçe'deki sözleşmesi ise 2022'de sona eriyor.
Haber Videosu: Nürnberg'den Michael Frey açıklaması!
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bence Mevlütten daha iyi bu cocuk. Mevlüt''ü satın bunu geri alın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu adamı sattığımıza pişman olacağız , 27 / 28 yaşlar frey milli takımında göreceğiz,Cevap Yaz Yayından Kaldır