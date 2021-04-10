Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda İrem Yaman ve Nur Tatar, bronz madalya kazandı

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular İrem Yaman ve Nur Tatar, bronz madalya kazandı.

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular İrem Yaman ve Nur Tatar, bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada bugün kadınlar 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar ile erkekler 74 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ve 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu milli formayı giydi.

Türkiye'yi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek Nur Tatar, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Belçika'dan Indra Craen'i ve çeyrek finalde İtalya'dan Daniela Rotolo'yu teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İngiltere'den Lauren Williams'a yenilen Nur Tatar bronz madalyanın sahibi oldu.

İrem Yaman ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Yunanistan'dan Eleni Vasileiadou'yu çeyrek finalde ise İspanya'dan Jone Magdaleno'yu 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Bosna Hersek'ten Marija Stetic'e yenilen İrem Yaman, Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Erkekler 74 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ikinci tur, 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu ise ilk turda elendi.

Organizasyonun son gününde yarın kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş ve +73 kiloda İkra Kayır ile erkekler 87 kiloda Orkun Ateşli ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur