Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda İrem Yaman ve Nur Tatar, bronz madalya kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda İrem Yaman ve Nur Tatar, bronz madalya kazandı

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda İrem Yaman ve Nur Tatar, bronz madalya kazandı

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular İrem Yaman ve Nur Tatar, bronz madalya kazandı.

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular İrem Yaman ve Nur Tatar, bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada bugün kadınlar 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar ile erkekler 74 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ve 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu milli formayı giydi.

Türkiye'yi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek Nur Tatar, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Belçika'dan Indra Craen'i ve çeyrek finalde İtalya'dan Daniela Rotolo'yu teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İngiltere'den Lauren Williams'a yenilen Nur Tatar bronz madalyanın sahibi oldu.

İrem Yaman ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Yunanistan'dan Eleni Vasileiadou'yu çeyrek finalde ise İspanya'dan Jone Magdaleno'yu 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Bosna Hersek'ten Marija Stetic'e yenilen İrem Yaman, Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Erkekler 74 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ikinci tur, 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu ise ilk turda elendi.

Organizasyonun son gününde yarın kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş ve +73 kiloda İkra Kayır ile erkekler 87 kiloda Orkun Ateşli ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli madalya mücadelesi verecek.

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda İrem Yaman ve Nur Tatar, bronz madalya kazandı
Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda İrem Yaman ve Nur Tatar, bronz madalya kazandı
Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda İrem Yaman ve Nur Tatar, bronz madalya kazandı
Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda İrem Yaman ve Nur Tatar, bronz madalya kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Hulusi Akar Cahit Özkan Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda İrem Yaman ve Nur Tatar, bronz madalya kazandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 18:57:02. #1.14#
title