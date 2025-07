Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından NOW TV, spor yayıncılığına yeni bir soluk getirmek için NOW Spor kanalını kurduğunu duyurdu. Futbolseverleri heyecanlandıran bu gelişme, 2025-2026 sezonu boyunca NOW ana ekranında ve NOW Spor YouTube kanalında yayınlanacak iddialı programlarla taçlanacak. Peki, NOW Spor ne zaman açılacak?

NOW SPOR NE ZAMAN AÇILACAK?

NOW Spor, futbolseverlerin yakından tanıdığı ve sosyal medyada geniş kitleler tarafından takip edilen isimleri bir araya getirerek güçlü bir başlangıç yapıyor.

NOW Spor'un ilk etapta duyurulan kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Düzen

• Volkan Demirel

• Tümer Metin

• Tugay Kerimoğlu

• Yağız Sabuncuoğlu

• Emre Özcan

• Uğur Karakullukçu

NOW Spor, 2025-2026 sezonu boyunca NOW TV ana ekranından ve NOW Spor YouTube kanalından yayın yapacak.

Düzen yaptığı paylaşımda, "Değerli takipçilerim, sizlerle büyük bir heyecanımızı paylaşmak istiyorum. Yeni sezonda yeni bir yola çıkıyoruz. Pazar gecesinden itibaren saat 23.00'te NOW ve NOW Spor Youtube kanalında, kıymetli arkadaşlarım Yağız Sabuncuoğlu, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan ile birlikte karşınızda olacağız.

Ligin başlangıcıyla beraber aramıza yine çok değerli isimler katılacak. Bu yolda birlikte yürüyeceğimiz yorumcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük teşekkürümüz ise sizlere… Yeni evimizde desteğinizi yine yanımızda hissedeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.