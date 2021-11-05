Vatandaşların en fazla işinin düştüğü yerler arasında noterler geliyor. Araç alım satımı, vekalet, tasdik gibi işlemler için notere gitmek zorunda kalan vatandaşlar noterde kart geçip geçmediğini merak ediyor. Noterde kart geçer mi? Noterde banka kartı mı kredi kartı mı geçiyor? Noterde nakit ücret mi geçerli?

Noterlik işlemlerinde 'güvenli ödeme sistemi' uygulaması, tüm Türkiye'de noterlerde de başladı. Yeni uygulamayla artık noterlerdeki harç, damga, değerli kağıt, tescil belge bedeli ve masrafları kredi kartı veya banka kartıyla ödeyebilme kolaylığı sağlandı. Diğer taraftan vatandaşların mağdur olmaması için özellikle ikinci el araç alım satımlarında, gayrimenkul satış vaadi ve sair işlemlerde bankanın veya finans kurumunun emanet hesabına alınan para, noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından noterin onayıyla ilgili satıcının hesabına aktarılacak.

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