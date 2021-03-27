Norveç, Türkiye karşısında savunma ağırlıklı bir sistemle sahaya çıkacak
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Norveç, Türkiye karşısında savunma ağırlıklı bir sistemle sahaya çıkacak

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Norveç, Türkiye karşısında savunma ağırlıklı bir sistemle sahaya çıkacak

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda rakibimiz Norveç, sistem değişikliğine giderek Türkiye karşısında tek forvetle sahaya çıkacak. Bu sezon gösterdiği performansla dünya futboluna damga vuran Erling Haaland, ay-yıldızlılara karşı hücum hattının ilerisinde tek başına oynarken, Sörloh ise golcü futbolcunun arkasında pozisyon alarak onu destekleyecek. Vikingler, Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maçın aksine Türkiye karşısında, çift ön libero oynayarak takım savunmasına daha fazla önem verecek.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında, İspanya'nın Malaga kentinde Norveç'le karşılaşacak. Türkiye karşısına farklı bir formasyonla çıkmaya hazırlanan Vikingler, Cebelitarık'ı 3-0 geçtiği maçta uyguladığı çift forvetli sistemin yerine daha savunma ağırlıklı bir anlayışı tercih edecek.

SÖRLOTH, HAALAND'I DESTEKLEYECEK

Türkiye karşısında Norveç'in 4-2-3-1 benzeri bir formasyonla çift ön liberolu bir düzenle sahaya çıkması bekleniyor. Cebelitarık karşısındaki iki forvetten biri de forvet arkasına çekilerek, tek forvetli bir düzene geçilmesi ağır basıyor. Buna göre Haaland ilerde tek forvet olarak görev yaparken, Sörloth'a ise onun arkasındaki üçlüde yıldız isme arkadan destek olan bir görev verileceği değerlendiriliyor.

ODEGAARD'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Cebelitarık maçında ayak bileğinden bir sakatlık geçiren takımın on numarası Martin Odegaard'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Arsenalli yıldız futbolcu ile ilgili gelen son haberler ise 22 yaşındaki oyuncunun Türkiye maçında sahaya çıkma olasılığının arttığı yönünde. Odegaard'ın son antrenmandaki görüntüsünün, sahada olmasına engel bir durum oluşturmadığı yönünde olduğu aktarıldı.

(SKORER)

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Haber Yorumları (1)
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