Norveç'te büyük skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumda cinsel ilişkiye girilmedik yer bırakmadı
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Norveç'te büyük skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumda cinsel ilişkiye girilmedik yer bırakmadı

Norveç'te büyük skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumda cinsel ilişkiye girilmedik yer bırakmadı
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Norveç ekibi SK Brann'ın 12 futbolcusu, 4 kadınla soyunma odası ve sahanın içi de dahil olmak üzere stadyumun birçok noktasında cinsel ilişkiye girdi. Konuyla ilgili açıklama yapan kulübün teknik direktörü Eirik Horneland, "Pazar günü son derece önemi bir maçımız var. Böyle bir şeyin yaşanması son derece üzücü. Bu davayla ilgili her şey beni çok rahatsız ediyor ve sonsuza kadar da edecek" dedi.

Norveç futbolu, SK Brann kulübünün 12 futbolcusunun skandalıyla çalkalanıyor. 4 kadını, kulübün stadyumu Brann Stadion'a götüren futbolcular burada kadınlarla cinsel ilişkiye girdi.

STADYUMA DAVET ETTİLER

Sporx'in Norveç yerel gazetesi Bergens Tidende'den aktardığı habere göre; SK Brann forması giyen 12 futbolcu, pazartesi günü yapılan antrenman sonrası şehrin gözde mekanlarından Boccone Ristorante'de yemek yedi. Ardından eğlenceye bir gece kulübünde devam eden futbolcular, burada tanıştıkları 4 kadını 17 bin kapasiteli Brann Stadion'a davet etti.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

12 futbolcu, 4 kadınla soyunma odası ve stadyumun çimleri de dahil olmak üzere birçok alanda cinsel ilişkiye girdi. Güvenlik kameraları tarafından yakalanan olayı kimsenin filme almadığından emin olmak için futbolcular, telefonlarını dışarıda bıraktı ancak güvenlik kameraları olayları kayda aldı.

"KULÜP OLARAK BÖYLE GÖRÜNMEK İSTEMEZDİK"

Brann Kulübü Genel Menajeri Vibeke Johannesen, "Kulüp tarafından futbolculara stadyuma giriş izni verilmiyor. Ancak çok fazla şekilde alkol almışlar, stadyuma gitmişler ve parti yapmışlar. Bu çok ciddi ve tüm futbolcuların durumu birlikte ele alınıyor. Bu davranışları, takım arkadaşlarını ve kulüpte çalışan herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Kulüp olarak böyle görünmek istemezdik. Biz böyle bir kulüp değiliz." açıklamasını yaptı.

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Norveç'te büyük skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumda cinsel ilişkiye girilmedik yer bırakmadı - Haberler Spor
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