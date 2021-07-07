Normalleşme tezgahtaki fiyatları etkilemedi

Korona virüsle mücadele kapsamında gidilen normalleşme kararından sonra pazar fiyatlarında değişiklik olmadı.

Korona virüsle mücadele kapsamında gidilen normalleşme kararından sonra pazar fiyatlarında değişiklik olmadı.

1 Temmuz itibariyle normalleşmeye gidilmesinin ardından yoğunlukların yaşandığı pazarlarda normalleşme tezgah fiyatlarını etkilemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından alınan normalleşme kararı sonrasında pazar yerlerinde yoğunluklar yaşanmaya başladı. Pazara alışveriş yapmaya giden vatandaşlar tezgahtaki fiyatların yüksek olduğu dile getirdi. Çarşamba Pazar'ında pazarcılık yapan Mustafa Balcı yaptığı açıklamalarda normalleşmeye gidilmesinin ardından fiyatlarında değişiklik olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Tezgahımızda maydanoz, marul, roka, semiz otu var bunları satıyorum. İşlerimiz çok şükür yolunda. Havaların sıcak olmasından dolayı mahsul yanıyor. Normalleşmeye gidilmesinden sonra fiyatlarımızda bir değişiklik olmadı. Fiyatlarımız hep aynı. Maydanozu 1,5 liradan veriyorduk, hala daha aynı fiyattan veriyoruz." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı