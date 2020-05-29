Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında İstanbul'daki eczanelerin de çalışma saatleri 09.00-19.00 olarak düzenlendi.

Koronavirüs salgınına karşı en riskli grupta yer alan ve çalışma saatleri 09.00-18.00 olarak değiştirilen eczaneler normalleşme süreciyle birlikte eski saatlerine dönüyor.

İŞTE ECZANELERİN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır."