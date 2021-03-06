Kafe ve restoranların yeniden açılmasıyla iş ilanları arttı! Binlerce eleman aranıyor

1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşmeye başlayan Türkiye'de ekonomideki hareketliliğe paralel istihdamda da kıpırdanma başladı. Kafe, restoran gibi yerlerinde tekrar hizmete başlamasıyla iş ilanları arttı. Böylece normalleşme adımıyla birlikte binlerce kişinin iş sahibi olması bekleniyor.

1 Nisan'dan itibaren etap etap açılmaya hazırlanan oteller ise gelecek rezervasyona göre personel planlaması yapıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesiyle mağazalarda hareketlilik bekleyen perakende sektörü ise yeni personel arayışını hızlandırdı.

İŞ İLANLARI ARTTI

Yeni dönem için insan kaynakları platformlarında da ilan artışları görülmeye başladı. Bir iş ve işçi arama platformundan alınan verilere göre, kontrollü normale geçiş sinyalinin verildiği şubat ayında personel ilanlarında da hareketlilik başladı. 01-31 Ocak 2021 ve 01 Şubat 2021-03 Mart 2021 tarihleri arasındaki 31 günlük verilerin karşılaştırılmasıyla elde edilen verilere göre şubatta tüm sektörlerdeki firmaların verdiği ilan sayısı yüzde 20 arttı.

EN ÇOK İLAN ARTIŞI PERAKENDE SEKTÖRÜNDE

Bu dönemde eleman bulmak için giriş yapan firma sayısı yüzde 115 artış gösterdi. Veriler sektörel bazda incelendiğinde ise en çok ilan artışı perakende sektöründe görüldü. Şubat ve martın ilk haftasını kapsayan dönemde, ocak ayına göre en çok ilan yüzde 109 ile mağazacılık ve perakende sektöründe verildi. Bu artıştaki en büyük payın hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte çarşı pazarın canlanacağı öngörüsünden kaynaklandığı düşünülüyor.

Yeni dönemde kapılarını kısıtlı da olsa açan kafe, restoran, pastane gibi yeme-içme sektöründeki firmaların da ilanları ocak ayına göre şubat-martta yüzde 70 arttı. Bu oran yeni sezona hazırlanan turizm sektöründe ise yüzde 40 oldu.

EN ÇOK GARSON İLANI VERİLDİ

1 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında ocak ayına göre en çok ilan verilen pozisyon ise yüzde 90 ile garson oldu. Bunu yüzde 80 ile temizlik elemanı, yüzde 50'yle barista, yüzde 50'yle depo elemanı ve yüzde 30'la aşçı takip etti. İstihdamdaki asıl hareketin tam normalleşmeyle başlayacağını belirten sektör temsilcileri, bunun ise 15 Mayıs'tan itibaren olacağına işaret ediyor.

"KISA ÇALIŞMA TEMMUZA KADAR SÜRSÜN"

Ramazan Bayramı ile birlikte hem havaların ısınması hem de aşılanmanın artmasıyla vaka sayılarının düşeceğini öngören sektör temsilcileri, sonrasında tam normalleşmenin başlayacağını ümit ediyor.

"Bu dönemde kadar Kısa Çalışma Ödenekleri (KÇÖ) devam etmeli" diyen sektör temsilcileri, şunları anlatıyor: "Uzun süredir kapalı kalmamızın etkisiyle üzerimizde ciddi bir mali yük var. Bu dönemde KÇÖ destekleri çok büyük bir katkı sağladı ve işten çıkarmaların önüne geçti. Şu an işyerimizin kapısını açtık ancak kısıtlı çalışıyoruz. İstihdamda güzel bir hareket başlatmışken bunu sürdürebilmemiz için KÇÖ'yü haziran sonuna kadar almamız şart."

"ESKİ PERSONELİ GERİ ÇAĞIRIYORUZ"

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, kısıtlı açılmayla birlikte sektörde küçük de olsa bir hareketin başladığını belirterek, "Kapalı kaldığımız dönemde personellerimizi evine gönderdik. Yeniden açılmayla birlikte bildiğimiz personelleri de çağırdık" dedi. Kısa Çalışma Ödeneği'nin devam etmesi gerektiğini anlatan Bingöl, "Tam normalleşmeye geçsek dahi sektörün üzerinde ciddi bir borç yükü var. Şu an yeni personel alamıyoruz ama destekler sürer ve toparlanırsak yeni personel de alırız" ifadelerini kullandı.

"HAREKET BAYRAMLA BAŞLAR"

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, otellerin 1 Nisan'dan itibaren etap etap açılacağını belirterek, "Küçük bir kıpırdanma başlar ancak biz asıl hareketin Ramazan Bayramı ile birlikte başlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Nisan ayında bir anda büyük bir hareketin başlamayacağına dikkat çeken Çorabıtır, "Gelen rezervasyona göre personelin bir bölümünü nisanda, bir bölümünü mayısta çağıracağız. O nedenle de haziran sonuna kadar KÇÖ'nün devam etmesini istiyoruz" diye konuştu. (Sabah)