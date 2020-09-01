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Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek

Kısa çalışmayı sonlandırarak normalleşme sürecinde tekrar işe dönen işletmelere devletin desteği devam edecek. Bu kapsamda şartları sağlayan iş yerlerine maaşı 3 bin TL olan bir çalışan için aylık 735 TL prim desteği verilecek.

01.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:41

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine bağlı olarak tekrar işe dönen işletmelere verilecek prim desteğinin detayları belli oldu. Destekten yararlanacak iş yerlerinin, kısmi ya da tamamen kısa çalışmayı sona erdirerek, haftalık normal çalışma sürelerine geri dönmesi şartı aranıyor. Örneğin, 100 sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı bir şirkette, bu sigortalılardan 50'sinin haftalık normal çalışma süresine dönmesi halinde, bu 50 sigortalı üzerinden destek alınabilecek. Milliyet'te yer alan habere göre, destek kapsamına giren bir iş yeri, kazancı 3 bin TL olan bir çalışanı için her ay 735.75 TL prim desteğinden yararlanabilecek.

50 İŞÇİNİN 30'U YETERLİ

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) genelgesine göre, normalleşme desteğinden, kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlanan ve iş yerinde kısmi ya da tamamen haftalık normal çalışma süresine dönen işletmeler yararlanacak. Bu çerçevede, koronavirüs sürecinde toplam 50 işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı bir şirkette, bu işçilerin 30'unun kısa çalışmasının sona ermesi halinde, 30 işçi üzerinden destek verilecek. 20 işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması, prim desteğine engel olmayacak.

GÜN SAYISI ÖNEMLİ

Prim desteğinde, kısa çalışma ödeneği alan her işçi için ödenek aldığı aylık ortalama gün sayısı, nakdi ücret desteğinden yararlanan işçi için ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı dikkate alınacak. 2020 Ağustos, eylül ve ekim için çalıştırdığı işçi için prim desteğinden yararlanacak bir işveren, çalıştırdığı işçinin kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısının 20, prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazancının da 3 bin lira olması halinde aylık 735.75 TL prim desteğinden yararlanmış olacak.

KİMLERE VERİLMİYOR?

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, KİT'ler, sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan ortaklıklar bu destekten yararlanamayacak.

Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek
Haber Yorumları (2)
VEZIR: YARDIM DENILEN PARAYA BU KADAR SART KOSARSAN BU YARDIMMI OLUYO
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YA EMEKLİLER: Pandemi yasakları sonrasında oluşan pahalılık Emekli aylıklarının eriesine sebep oldu, birde işinden, aşından olan çocuklarına destek çıkmaları onları perişan hale getirdi, yapılan onca desteklerin takdire şayan olmasına rağmen emeklilerin unutulmaması gerekirdi, sosyal düzenin devamının sağlanması Nüsfusun yaşlılarının çocuklarına olan düşkünlüğü ile yürüyor, herne şart altında olursa olsun çocuklarına destek olmaya çalışıyorlar, dolayısıylada şu emekli aylıklarının hiç olmazsa iyileştirilmesi gerek
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